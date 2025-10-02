Meldola terminato l’intervento di protezione del ponte di Ca’ Baccagli
Sono stati completati i lavori di protezione della spalla destra del ponte di Ca’ Baccagli, sul fiume Bidente, danneggiata dagli eventi meteorologici del giugno 2024. La piena del fiume aveva causato danni significativi sia a monte che a valle della struttura, rendendo necessario un intervento di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
