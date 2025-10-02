I disturbi del sonno sono una realtà ampiamente diffusa nei bambini fino ai tre anni. Per (almeno) 36 mesi i genitori devono convivere con addormentamenti estenuanti, routine della buonanotte difficili da seguire e continui risvegli notturni che interferiscono con la qualità della vita. Un problema che, al di là di tante ironie, è molto serio e contro il quale spesso i genitori sono abbandonati a loro stessi. Una delle soluzioni più note è quella legata alla somministrazione di melatonina, una scelta che permetterebbe di ridurre i tempi di addormentamento del bambino. Una scelta, però, fino a oggi poco suffragata da dati ed evidenze scientifiche, tanto che in un contributo dell’ Associazione Culturale Pediatri (ACP) del 2015 veniva chiarito come non esistessero studi controllati, randomizzati, sull’uso della melatonina nei bambini sotto i 6 anni con sviluppo neurologico normale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Melatonina e bambini: è sicura? Ecco dose e orario ideali secondo la scienza