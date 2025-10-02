Melania Trump ha mantenuto un profilo basso durante il secondo mandato presidenziale del marito. Tuttavia, è stata criticata per il lancio della sua criptovaluta e ora la first lady è oggetto di nuove polemiche. Dopo aver recentemente lanciato una linea di decorazioni natalizie ispirate ai monumenti americani, Melania è di nuovo sotto tiro. La scorsa settimana, Melania Trump ha annunciato il lancio della sua ultima collezione di decorazioni. Si chiama “Celebrating America” e comprende “decorazioni natalizie artigianali in edizione limitata”. Sono “progettate per celebrare l’America e il prossimo 250° anniversario”. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Melania Trump: polemiche per lancio di collezione natalizia