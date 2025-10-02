MEI Faenza 2025 sotto i riflettori. Anche per l’anno 2025 l’interessante riconoscimento musicale “ La Musica è Lavoro ” è stato presentato (nei giorni scorsi) nel cuore della bellissima città di Faenza, in Emilia Romagna. Il tutto mixando la grande musica e il forte impegno di tipo sociale in memoria del sindacalista Luigi Miserocchi. Il contest è promosso da Cisl e Fai Cisl Romagna, in partnership con Radio Flyweb e M.E.I. Il premio celebra annualmente artisti in grado di raccontare con i loro brani il valore, le difficoltà e le trasformazioni profonde del panorama del lavoro. MEI DI FAENZA: LA BAND CAPABRO’ PROTAGONISTA COL MIX MUSICA-LAVORO. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

MEI Faenza: sabato 4 ottobre grande show a Piazza del Popolo