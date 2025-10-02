MEI Faenza | sabato 4 ottobre grande show a Piazza del Popolo

MEI Faenza 2025 sotto i riflettori. Anche per l’anno 2025 l’interessante riconoscimento musicale “ La Musica è Lavoro ” è stato presentato (nei giorni scorsi) nel cuore della bellissima città di Faenza, in Emilia Romagna. Il tutto mixando la grande musica e il forte impegno di tipo sociale in memoria del sindacalista Luigi Miserocchi. Il contest è promosso da Cisl e Fai Cisl Romagna, in partnership con Radio Flyweb e M.E.I. Il premio celebra annualmente artisti in grado di raccontare con i loro brani il valore, le difficoltà e le trasformazioni profonde del panorama del lavoro. MEI DI FAENZA: LA BAND CAPABRO’ PROTAGONISTA COL MIX MUSICA-LAVORO. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

mei faenza sabato 4 ottobre grande show a piazza del popolo

mei faenza sabato 4Il MEI compie 30 anni: tre giorni di musica indipendente a Faenza dal 3 al 5 ottobre. L’intervista al patron Giordano Sangiorgi video - Dal venerdì 3 a domenica 5 ottobre Faenza celebra i 30 anni del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la rassegna ideata e coordinata da Giordano ... ravennanotizie.it scrive

