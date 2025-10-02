Meghan Markle suo padre Thomas bloccato nelle Filippine dopo il terremoto
Meghan Markle torna ad essere protagonista dei titoli di riviste e giornali, ma questa volta non per uno scandalo di palazzo o per i riflettori della mondanità, bensì per le sorti di suo padre. Thomas Markle, papà dell’ex attrice e duchessa del Sussex, sarebbe rimasto bloccato nelle Filippine dopo il violento terremoto che ha devastato la regione causando 69 morti e più di 140 feriti. L’uomo, ottantenne e già segnato da problemi di salute, si era trasferito da circa un anno a Cebu e, secondo quanto riportato dalla sorellastra di Meghan Samantha, sarebbe impossibilitato a camminare e costretto insieme all’altro figlio al diciannovesimo piano di un edificio gravemente danneggiato. 🔗 Leggi su Dilei.it
