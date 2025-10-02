Mega tunnel ferroviario da Milano a Genova in 80 minuti | da Como al mare in due ore di treno

Quicomo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiare da Milano a Genova in poco più di un’ora: è lo scenario promesso dal Terzo Valico dei Giovi, il mega tunnel ferroviario in costruzione tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Un’opera colossale che, una volta terminata, rivoluzionerà i collegamenti dal Nord Italia verso i porti liguri e non. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mega - tunnel

Brennero, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria: il mega tunnel collegherà Italia e Austria

mega tunnel ferroviario milanoMega tunnel ferroviario, da Milano a Genova in 80 minuti: da Como al mare in due ore di treno - Viaggiare da Milano a Genova in poco più di un’ora: è lo scenario promesso dal Terzo Valico dei Giovi, il mega tunnel ferroviario in costruzione tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Come scrive quicomo.it

Alta Velocità, sospesa la linea Milano-Parigi per neve. Chiuso tunnel del Frejus - Il maltempo che sta colpendo il nord Italia si fa sentire anche sulla circolazione ferroviaria. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Mega Tunnel Ferroviario Milano