Mega tunnel ferroviario da Milano a Genova in 80 minuti | da Como al mare in due ore di treno
Viaggiare da Milano a Genova in poco più di un’ora: è lo scenario promesso dal Terzo Valico dei Giovi, il mega tunnel ferroviario in costruzione tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Un’opera colossale che, una volta terminata, rivoluzionerà i collegamenti dal Nord Italia verso i porti liguri e non. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Brennero, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria: il mega tunnel collegherà Italia e Austria
Brenner Base Tunnel: the world's longest railway tunnel is about to reach another milestone! The sustainable mega-project that crosses the Alps will mark another important step forward in its development. This record-breaking tunnel is not just a majesti
Alta Velocità, sospesa la linea Milano-Parigi per neve. Chiuso tunnel del Frejus - Il maltempo che sta colpendo il nord Italia si fa sentire anche sulla circolazione ferroviaria. Da tg24.sky.it