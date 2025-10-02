Meeting nazionale ' Fics' a Caserta | una giornata di confronto e crescita per lo sport e la camminata | FOTO

Casertanews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto il 27 settembre presso la sede regionale dell’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) a Caserta il 7° Meeting Nazionale della Federazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS), un evento che ha richiamato dirigenti, tecnici e rappresentanti territoriali da tutta Italia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: meeting - nazionale

Una giornata di confronto e crescita per il futuro dello sport e del cammino - Il Meeting ha rappresentato un importante momento di confronto, condivisione di esperienze e definizione di nuove strategie per la promozione delle attività ... Lo riporta napolivillage.com

Capua, Walking Training a piazza dei Giudici e passeggiata Fics - Si chiama “Capua in cammino” ed il nuovo progetto targato Federazione italiana camminatori sportivi (Fics) del fondatore, presidente e tecnico nazionale Fiorentino La Greca. Da ilmattino.it

