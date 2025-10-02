Medole (Mantova), 2 ottobre 2025 - Altro che cioccolata e patatine: per i loro nonni i bambini della scuola dell’infanzia di Medole, nel Mantovano, si sono inventati un “distributore di coccole”. E i nonni, di cui ieri si celebrava la festa, sembra abbiano molto gradito. Ma come è fatto un apparecchio così particolare? Ha una leva meccanica, spiega la coordinatrice dell’istituto dell’Alto Mantovano, Tatiana Palmiero, inserita in un’armatura di cartone costruita e colorata dai bambini: pigiando la leva, in una vaschetta cade un rotolino di carta. Dentro ognuno c’è un disegno c he i bambini hanno dedicato ai nonni, i loro pensieri, eventuali richieste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medole, all’asilo c’è un distributore di coccole: il regalo dei bimbi per la festa dei nonni