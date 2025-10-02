Mediobanca MPS prepara la lista dei candidati | Grilli e Melzi d’Eril in pole

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena è atteso oggi per l’approvazione della lista dei candidati al rinnovo del board di Mediobanca, con i giochi ormai quasi fatti per le posizioni apicali. Dopo il successo dell’offerta pubblica di scambio che ha consegnato a Siena l’86,3% della banca d’affari, il nuovo assetto di governance è pronto a delinearsi. Monte dei Paschi verso il rinnovo del cda di Mediobanca. Secondo quanto trapela, l’ex ministro dell’Economia e attuale responsabile delle attività europee di Jp Morgan, Vittorio Grilli, è in cima alla lista come candidato alla presidenza, mentre Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima Holding, sarà proposto per il ruolo di amministratore delegato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

