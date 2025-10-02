Mediobanca la lista del CDA Mps con gli 11 consiglieri | Grilli Presidente Melzi d' Eril nuovo Ceo tra i nomi anche Poggio Bayer Gallo Italgas Zappia ex Sky Italia

Scocchia non è nella lista perché, da rumor raccolti da Il Giornale d'Italia, la sua posizione sarebbe stata in conflitto d'interesse con la possibile quotazione in borsa di illy. Nel ticket di vertice, il presidente Vittorio Grilli e il nuovo ceo Alessandro Melzi d’Eril - Confermate le anticipazion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, la lista del CDA Mps con gli 11 consiglieri: Grilli Presidente, Melzi d'Eril nuovo Ceo, tra i nomi anche Poggio (Bayer), Gallo (Italgas), Zappia (ex Sky Italia)

