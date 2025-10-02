Mediobanca la lista del CDA Mps con gli 11 consiglieri | Grilli Presidente Melzi d' Eril nuovo Ceo tra i nomi anche Poggio Bayer Gallo Italgas Zappia ex Sky Italia

Scocchia non è nella lista perché, da rumor raccolti da Il Giornale d'Italia, la sua posizione sarebbe stata in conflitto d'interesse con la possibile quotazione in borsa di illy. Nel ticket di vertice, il presidente Vittorio Grilli e il nuovo ceo Alessandro Melzi d’Eril - Confermate le anticipazion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, la lista del CDA Mps con gli 11 consiglieri: Grilli Presidente, Melzi d'Eril nuovo Ceo, tra i nomi anche Poggio (Bayer), Gallo (Italgas), Zappia (ex Sky Italia)

In questa notizia si parla di: mediobanca - lista

OPAS Mps-Mediobanca, il Monte ottiene il controllo raggiungendo il 50%; Nagel verso le dimissioni, lista nuovo CdA per assemblea del 28 ottobre

OPAS Mps-Mediobanca, il Monte ottiene il controllo raggiungendo il 62,8%; Nagel verso le dimissioni, lista nuovo CdA per assemblea del 28 ottobre

OPAS Mps-Mediobanca, il Monte ottiene il controllo raggiungendo il 62,3%; Nagel verso le dimissioni, lista nuovo CdA per assemblea del 28 ottobre

Il percorso verso la definizione della lista per il nuovo consiglio di amministrazione di @mediobanca ha registrato ieri una battuta d’arresto. https://f.mtr.cool/xofxijmehg #mediobanca #cda #banche #economymagazine - X Vai su X

A Financialounge On Air parliamo delle Borse che aprono caute la settimana, di Mps che prepara la lista del nuovo management di Mediobanca e della possibile alleanza tra Intesa Sanpaolo e Generali - facebook.com Vai su Facebook

Cda Mediobanca, nella lista di Mps Paolo Gallo (Italgas) e l’ex Sky Andrea Zappia - Il board dell’istituto senese ha licenziato ha licenziato l’elenco dei consiglieri che governerà Piazzetta Cuccia prima della probabile fusione con Mps. Secondo msn.com

Mediobanca, attesa la lista di Mps: in arrivo nuovi volti tech - Possibili ingressi dal mondo tech e Moody’s taglia il rating ... Lo riporta businesspeople.it