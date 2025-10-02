Medio Oriente Renzi | Il piano Blair-Trump è l’unica possibilità concreta
ROMA – Il piano “Blair-Trump è “l’unica possibilità concreta perché i bambini di Gaza smettano di morire. Non ci sono alternative”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando in aula al Senato. “Voteremo la mozione della maggioranza, pur non condividendo alcuni toni usati dal vice-presidente qualche istante fa, voteremo la mozione delle opposizioni pur non condividendo la totalità delle posizioni”. “Noi siamo parlamentari – ha aggiunto – non influencer che devono prendere dei ‘like’. Noi non siamo pagati per indignarci, siamo pagati per costruire la pace”. Renzi ha continuato: “A quelli che dicono ‘non abbiamo coinvolto i palestinesi’ dico: i palestinesi quali? L’Anp è favorevole, come i turchi, i qatarini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri
