Medio Oriente Fratoianni Avs | No all’appello di Tajani piano Trump neocoloniale

ROMA – Avs dice "no" all'appello del governo per un voto unitario in Parlamento su Gaza, quell'invito è "strumentale" e il piano Trump "non è un piano di pace", ma rischia di essere "neocoloniale". Lo ha detto Nicola Fratoianni, intervenendo alla Camera. "Signor ministro degli Esteri, lei è venuto oggi in Parlamento chiedendo a noi uomini e donne dell'opposizione un gesto di unità. Ha detto: 'E' il momento in cui il Parlamento tutto deve unirsi in nome della pace'. E' uno sforzo apprezzabile – il suo – tradito rapidamente dalle parole violente della presidente del Consiglio. Giorgia Meloni ha rivelato molto rapidamente la natura strumentale del suo appello".

