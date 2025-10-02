Medio Oriente Calenda Quello Usa è l’unico piano che c’è
ROMA (ITALPRESS) – “La mozione l’abbiamo scritta e cofirmata. Avevo proposto a tutti i segretari politici: invece di fare le solite scene che succedono, prendiamo atto del piano presentato dagli Usa, che ha ancora molte ombre e difficoltà ma che è l’unico che c’è, e diamo un messaggio, ovvero che il Parlamento supporta quel piano. Ho cercato la Schlein che ha detto che mi faceva sapere ma ad oggi non so nulla, AVS e M5S hanno detto no. Se la linea della sinistra diventa che la Jihad palestinese e l’ultradestra israeliana. Quanto sono l’Anp e l’Onu a dire sì, come fanno AVS e M5S a dire no? Come fa il Pd a non dire ‘ma cosa state dicendò? “. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: medio - oriente
