Medici di pronto soccorso cercasi La cura Meloni non funziona
I medici, soprattutto quelli di pronto soccorso, non crescono sugli alberi. I piccoli incentivi economici introdotti dal governo Meloni per rendere più appetibile la professione – qualche indennità e poco . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Cassino. In attesa al Pronto Soccorso improvvisamente prende a calci e pugni due medici. Cittadino uzbeko arrestato dai Carabinieri
Violenta aggressione ai danni di due medici del Pronto Soccorso: arrestato
Frosinone: aggredisce due medici in servizio al Pronto soccorso, uomo arrestato
#TG2000 - Arriva il profilo sanitario sintetico. #Medici: sistema non è pronto #30settembre #sanità #fascicolosanitario #saluta #prevenzione #medicina
Carenza di medici, soffre il Pronto Soccorso del Cardarelli. Entro novembre potrebbe lasciare il medico da cui è partito il caso dei presunti posti letto fantasma Servizio di Fabrizia Aralla, montaggio Serena Santella Tgr Rai
Dal pronto soccorso a radiologia, medici cercansi. Ecco i nuovi bandi dell’Ast: in arrivo 12 infermieri e 4 oss - FERMO È tempo di assunzioni all’azienda sanitaria territoriale di Fermo. Come scrive corriereadriatico.it
Pronto soccorso allo stremo e fa pure litigare università e medici - In Italia i Pronto Soccorso diminuiscono, mentre cresce solo formalmente il numero di medici. panorama.it scrive