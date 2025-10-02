mediaset premiata dalla fondazione airc per 30 anni di impegno sociale

Mediaset, da oltre 30 anni, è impegnata nel sostenere progetti solidali e iniziative di sensibilizzazione sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei più fragili e al sostegno della ricerca scientifica. L’ultima testimonianza concreta di questo impegno è la donazione di 1 milione di euro – corrispondente al premio finale del programma The Couple – all’Istituto Gaslini di Genova, eccellenza italiana nella cura e nella ricerca in ambito pediatrico. Grazie alla capacità di promuovere la cultura della solidarietà attraverso i media, Mediaset, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, ha ricevuto un riconoscimento da parte di Fondazione AIRC, con la seguente motivazione: “Per il suo trentennale impegno a sostegno della Fondazione, attraverso il supporto continuativo alle campagne nazionali e l’ideazione di iniziative speciali che hanno consentito di raccogliere risorse significative per finanziare progetti di ricerca sui tumori pediatrici e su quelli che colpiscono le donne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

