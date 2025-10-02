Mckennie a due facce | prima parte da cancellare nella seconda un sussulto d’orgoglio La pagella del texano in Villarreal Juve

Juventusnews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

McKennie a due facce, la Gazzetta rimanda il texano: una prima parte da dimenticare, ma nella ripresa ha dato equilibrio e sostanza alla squadra. Una serata dai due volti, una prestazione double-face che ne riassume le difficoltà e il grande carattere. La partita di Champions League di  Weston McKennie  contro il  Villarreal  è stata un’altalena di emozioni, come perfettamente descritto dalla pagella de  La Gazzetta dello Sport. Per il centrocampista americano, un voto di leggera insufficienza che fotografa una prima metà di gara da incubo e una ripresa di grande orgoglio. McKennie Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mckennie a due facce prima parte da cancellare nella seconda un sussulto d8217orgoglio la pagella del texano in villarreal juve

© Juventusnews24.com - Mckennie a due facce: prima parte da cancellare, nella seconda un sussulto d’orgoglio. La pagella del texano in Villarreal Juve

In questa notizia si parla di: mckennie - facce

Le due facce dell'Italia - Di sicuro è stato attratto dalla pazza serata del club Italia visti i numeri che certificano oltre 7 milioni di spettatori con ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Mckennie Due Facce Prima