McKennie a due facce, la Gazzetta rimanda il texano: una prima parte da dimenticare, ma nella ripresa ha dato equilibrio e sostanza alla squadra. Una serata dai due volti, una prestazione double-face che ne riassume le difficoltà e il grande carattere. La partita di Champions League di Weston McKennie contro il Villarreal è stata un’altalena di emozioni, come perfettamente descritto dalla pagella de La Gazzetta dello Sport. Per il centrocampista americano, un voto di leggera insufficienza che fotografa una prima metà di gara da incubo e una ripresa di grande orgoglio. McKennie Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mckennie a due facce: prima parte da cancellare, nella seconda un sussulto d’orgoglio. La pagella del texano in Villarreal Juve