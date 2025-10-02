McGregor combatterà alla Casa Bianca nel 2026 | Starò in isolamento 6 mesi non risponderò al telefono

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conor McGregor ha confermato che combatterà alla Casa Bianca nel 2026, in quello che già viene descritto come il più grande evento nella storia dell'UFC: "Accordo firmato". il pluricampione Mma ha rivelato: ""Ci sarà un periodo di isolamento durante il quale non risponderò al telefono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

