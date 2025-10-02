Le tre atlete del Canoa Club Ferrara brillano al Campionato Europeo per Club di Canoa Polo in Polonia, il torneo più prestigioso del continente. Il Campionato Europeo per Club di Canoa Polo si è disputato lo scorso weekend a Kaniów, in Polonia, e tra le protagoniste figuravano tre atlete del Canoa Club Ferrara, attualmente in forza alla Canoe Rovigo, formazione di Serie A femminile. Per le ragazze estensi si è trattato di un’occasione speciale: confrontarsi in quella che viene considerata la “Champions League” della canoa polo, la rassegna continentale che in soli due giorni riunisce i club campioni e vicecampioni nazionali d’Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mazzanti, Foddis e Bianchini protagoniste. Quinto posto in Polonia per le ferraresi