Mayulu Mbaye e Djantou | il nuovo tesoro del Psg Quando il coraggio premia chi crede nei giovani

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Enrique continua nella sua missione di valorizzazione del centro di formazione del Psg: la vittoria in casa del Barcellona in Champions arriva anche da qui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mayulu mbaye e djantou il nuovo tesoro del psg quando il coraggio premia chi crede nei giovani

© Gazzetta.it - Mayulu, Mbaye e Djantou: il nuovo tesoro del Psg. Quando il coraggio premia chi crede nei giovani

In questa notizia si parla di: mayulu - mbaye

PSG in emergenza, manda in campo due giovanissimi contro il Barcellona: chi sono Mayulu e Mbaye

Cerca Video su questo argomento: Mayulu Mbaye Djantou Nuovo