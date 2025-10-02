Arriveranno a novembre in streaming su Amazon Prime Video gli episodi inediti della serie tedesca tratta dai popolari romanzi. Amazon ha condiviso il trailer della stagione 2 di Maxton Hall - Il mondo tra di noi, in arrivo su Prime Video il 7 novembre, anticipando così amori, tradimenti e molti intrighi. Lo show tedesco, che con la prima stagione è arrivato ai vertici delle classifiche di visualizzazioni sulla piattaforma, è prodotto da UFA Fiction e si basa sui popolari romanzi scritti da Mona Kasten. Cosa annticipa il trailer di Maxton Hall 2 Nel video si vede qualche scena in anteprima di ciò che accadrà a Ruby (Harriet Herbig-Matten) dopo la possibile fine del suo amore per James (Damian Hardung). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Maxton Hall - Il mondo tra di noi 2, il trailer anticipa amori e tradimenti