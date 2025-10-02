Maxton Hall 2 | Il trailer ufficiale italiano anticipa un ritorno al college traumatico per Ruby e James

Comingsoon.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seguitissima serie teen tornerà su Prime Video con la seconda stagione il 7 novembre: ecco il trailer ufficiale italiano di Maxton Hall 2. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

maxton hall 2 il trailer ufficiale italiano anticipa un ritorno al college traumatico per ruby e james

© Comingsoon.it - Maxton Hall 2: Il trailer ufficiale italiano anticipa un ritorno al college traumatico per Ruby e James

In questa notizia si parla di: maxton - hall

Seconda stagione di maxton hall: reunion del cast e novità imperdibili

Aspettando la seconda stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi, Prime ci regala una reunion del cast

Maxton Hall, la reunion in attesa della seconda stagione

Maxton Hall Season 2 Trailer, Release Date, Cast, and Everything You Need to Know - After much anticipation, Prime Video finally released the official trailer for Maxton Hall season 2 on October 2, 2025. Riporta yahoo.com

maxton hall 2 trailer‘Maxton Hall – The World Between Us’ Season 2 Gets Trailer - The show, produced by Germany’s UFA Fiction and based on Mona Kasten’s books, follows the on- Come scrive yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Maxton Hall 2 Trailer