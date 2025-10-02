Maxi tamponamento tra 5 auto in tangenziale a Forlì fila chilometrica verso l' autostrada
Forlì, 2 ottobre 2025 – Maxi tamponamento, questa mattina poco dopo le 8, sulla tangenziale est. Ben 5 i veicoli coinvolti nell'incidente che, con la loro collisione, hanno bloccato l'uscita del "quadrifoglio", quella cioè che collega la tangenziale all'asse di arroccamento. Complice anche l'orario di punta del mattino, con l'ingresso nelle aziende e nelle scuole, si è presto formata una coda chilometrica, che già poco dopo l'incidente superava a ritroso il tunnel dell'aeroporto e l'uscita di Bussecchio. Una ambulanza del 118 si è recata sul posto, ma nessun ferito è parso in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tamponamento - auto
