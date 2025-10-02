Maxi sequestro di droga in città | 10 chili di hashish e 400 grammi di cocaina un arresto

Un’intera stanza trasformata in deposito della droga, nel cuore di Udine. È lì che la squadra mobile ha trovato oltre dieci chili di stupefacenti e arrestato un 27enne di origini tunisine. Nel pomeriggio del 26 settembre, durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it