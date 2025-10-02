Maxi sequestro di droga in città | 10 chili di hashish e 400 grammi di cocaina un arresto

Udinetoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’intera stanza trasformata in deposito della droga, nel cuore di Udine. È lì che la squadra mobile ha trovato oltre dieci chili di stupefacenti e arrestato un 27enne di origini tunisine. Nel pomeriggio del 26 settembre, durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sequestro - droga

Maxi sequestro di droga dopo l'abbandono del cane al parco: denunciata una coppia

Un altro sequestro di droga: eroina e cocaina nella fioriera

A Brembate Sopra maxi-sequestro di droga, denaro e farmaci. Arrestato 30enne

Maxi sequestro di droga a Bolzano: un arresto. A scovare i panetti il cane Chip - I carabinieri della compagnia di Brunico, supportati dal nucleo cinofili di Laives, hanno arrestato un bolzanino. Lo riporta rainews.it

Maxi-sequestro di droga. Cocaina in auto e a casa per due milioni e mezzo - L’operazione della Guardia di Finanza di Perugia: arrestato 36enne. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maxi Sequestro Droga Citt224