Prato, 2 ottobre 2025 – “Il processo a carico di 55 cittadini cinesi, Chinatruck, ancora non è partito. Tra i reati contestati agli imputati c’è anche quello gravissimo di cui si sta parlando da mesi, ovvero l’ associazione a delinquere di stampo mafioso. L’inizio delle indagini risale a 14 anni fa mentre gli arresti a 7 anni fa. Non si riesce a fare partire il processo perché gli interpreti non riescono a fare le traduzioni delle intercettazioni telefoniche”. La traduzione lacunosa e piena di errori. Aldo Milone di Prato libera e sicura interviene sull’episodio avvenuto durante l’ultima udienza del processo Chinatruck quando il pm dell’antimafia, il magistrato pratese Lorenzo Gestri, ha chiesto che venisse affidato l’incarico della traduzione delle intercettazioni a un nuovo perito (il terzo) perché il lavoro presentato dall’ultima interprete, una donna cinese, era pieno di inesattezze, omissioni arbitrarie, lacune e parti mancanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi processo con 55 imputati cinesi, interpreti in fuga e introvabili. E il conto è già milionario

