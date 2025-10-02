Maxi operazione antidroga smantellata banda di narcotrafficanti | 10 arresti

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smantellata una banda di narcotrafficanti: è di dieci persone arrestate il bilancio della maxi operazione antidroga messa a segno questa mattina tra Palermo, Bagheria e Termini Imerese, dai carabinieri del comando provinciale entrati in azione col supporto dei colleghi del 12° Reggimento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: antidroga - smantellata

Maxi operazione antidroga, smantellata banda di narcotrafficanti: 23 indagati. La base in una casa di Ravenna

Blitz antidroga alle porte di Roma, 9 arresti: smantellata la banda che gestiva i "clienti" sul web

Blitz antidroga dei Carabinieri: smantellata rete di spaccio tra Artena, Valmontone, Segni e Carpineto Romano

maxi operazione antidroga smantellataRavenna, maxi operazione antidroga: 9 arresti e 17 perquisizioni - nordafricano attivo nello spaccio di cocaina e hashish. Scrive ravenna24ore.it

Maxi operazione antidroga a Gela: smantellata rete tra Lombardia e Sicilia - Un’imponente operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta ha portato allo smantellamento di un’organizzazione dedita al traffico di ... Scrive sicilianews24.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Operazione Antidroga Smantellata