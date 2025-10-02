Maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull' Aurelia | tre morti e cinque feriti

Tre persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani (2 ottobre) intorno alle 9 lungo la statale Aurelia in direzione nord, all'altezza di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti

