Maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull' Aurelia | tre morti e cinque feriti due sono bambini

Leggo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani (2 ottobre) intorno alle 9 lungo la statale Aurelia in direzione nord, all'altezza di. 🔗 Leggi su Leggo.it

maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull aurelia tre morti e cinque feriti due sono bambini

© Leggo.it - Maxi incidente tra un bus di turisti e un furgone sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti (due sono bambini)

