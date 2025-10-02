Mattia Liguori chi era il 17enne morto in un incidente stradale a Corso Francia

La passione per la musica, la chitarra in particolare. Ma anche l'amore per l'arte e i viaggi. Mattia Nicholas Liguori aveva 17 anni, ne avrebbe compiuti 18 il prossimo dicembre. È morto in un incidente stradale a Corso Francia alle 2 del mattino di giovedì 2 ottobre. Nel 2022, in quella strada. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

