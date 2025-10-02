Matteo Azzali minaccia di lasciare il GF la ex lo sbugiarda | Mi ha lasciata per un'altra pagliaccio

Matteo Azzali non sarebbe entrato single nella casa del Grande Fratello, contrariamente a quanto raccontato. Il concorrente avrebbe una ragazza ad aspettarlo fuori e sui social l'ex fidanzata l'ha sbugiardato: "Tre mesi fa sono stata congedata per un'altra donna dopo due anni di relazione. Vergognati pagliaccio". Anche per questi motivi avrebbe minacciato di lasciare la Casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

