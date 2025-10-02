Matteo Arnaldi esordisce con una vittoria a Shanghai Battuto il giapponese Sakamoto
Buona la prima per Matteo Arnadi nel Masters 1000 di Shanghai. Il tennista ligure ha sconfitto al primo turno il giapponese Rei Sakamoto, numero 180 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Una buona prestazione quella dell’azzurro contro un giocatore giovane ma di grande talento. Adesso Arnaldi affronterà al secondo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 18, che ha usufruito di un bye al primo turno. Arnaldi ha chiuso il match con sei ace e due doppi falli, ottenendo il 78% dei punti quando ha servito la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: matteo - arnaldi
Matteo Arnaldi cancella 4 match-point ed elimina Altmaier nel 1° turno a Washington. Sarà derby contro Sonego
ATP Washington 2025, Matteo Arnaldi piega Lorenzo Sonego e approda agli ottavi
Come cambia il tabellone di Matteo Arnaldi a Toronto con l’eliminazione di Fonseca: occasione da capitalizzare
Matteo Arnaldi batte Luca Nardi in 3 set nel primo turno delle qualificazioni a Tokyo (6-0 6-7 6-3): il sanremese sfiderà Marton Fucsovics per un posto nel main draw. - X Vai su X
Matteo Arnaldi ha annunciato le nozze con la fidanzata Mia Savio Vai su Facebook
Atp Shanghai, Arnaldi al 2° turno: Sakamoto battuto in due set. HIGHLIGHTS - Il ligure è al 2° turno del Masters 1000 di Shanghai grazie alla vittoria in due set (7- Si legge su sport.sky.it
Shanghai, esordio con vittoria per Arnaldi - Quando la sfortuna non viene a fargli visita nel sorteggio de tabelloni - Segnala sport.tiscali.it