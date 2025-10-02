Buona la prima per Matteo Arnadi nel Masters 1000 di Shanghai. Il tennista ligure ha sconfitto al primo turno il giapponese Rei Sakamoto, numero 180 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Una buona prestazione quella dell’azzurro contro un giocatore giovane ma di grande talento. Adesso Arnaldi affronterà al secondo turno lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 18, che ha usufruito di un bye al primo turno. Arnaldi ha chiuso il match con sei ace e due doppi falli, ottenendo il 78% dei punti quando ha servito la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi esordisce con una vittoria a Shanghai. Battuto il giapponese Sakamoto