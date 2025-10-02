Per le tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 15 è tempo di scelte e primi bilanci. La sesta puntata del docu-reality va in onda su Real Time in prima serata mercoledì 8 ottobre 2025; l’episodio è già disponibile in anteprima su Discovery+. Tra tentativi di riavvicinamento, fraintendimenti e prime scintille, ecco cosa accade a Melissa–Matteo, Roberta B.–Dario e Roberta M.–Luca. Indice. Matrimonio A Prima Vista 15 anticipazioni sesta puntata – Melissa e Matteo: tregua armata e piccole gaffe. Roberta B. e Dario: attrazione assente e “giorno di comando”. Roberta M. e Luca: gelosia e confini del passato. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Matrimonio a Prima Vista 15, anticipazioni sesta puntata (mercoledì 8 ottobre 2025): Melissa e Matteo ripartono, primo litigio per Luca e Roberta. “Giorno di comando” per Dario e Roberta