Le parole di Alessandro Matri, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Alessandro Matri ha parlato all’evento “One Stronger Together” del momento dell’ Inter in Serie A. TROPPE ASPETTATIVE SU PIO ESPOSITO – L’errore sarebbe metterlo alla ghigliottina ai primi errori. Ha una grande responsabilità e ora dovrà prendere il posto di Thuram: sappiamo tutti che non è al suo livello, ma sarebbe un errore fare il confronto. In questa settimana ho sentito anche parlare di una specie di gara con Camarda: non è una gara tra i giovani. L’importante è arrivare in Serie A, starci e migliorarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Matri: «Pio Esposito prenderà il posto di Thuram, ma attenzione ad una cosa. Scudetto? Ecco la mia favorita»

