Matri | Inzaghi? Con l' Inter doveva vincere di più
L'ex attaccante della Serie A, intervistato da La Gazzetta è tornato a parlare di Inzaghi e del suo lavoro all'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: matri - inzaghi
Matri: "Voto positivo per Chivu, non era facile dopo 4 anni di Inzaghi. Lautaro il migliore, Thuram l'indispensabile" - X Vai su X
Alessandro Matri Vai su Facebook
Matri: “Bene Chivu, percorso Inzaghi positivo. Attaccante top in Italia? Tra Lautaro e Thuram…” - Stronger Together", Alessandro Matri ha parlato anche di Inter ... Si legge su msn.com
VIDEO - Matri: "Voto positivo per Chivu, non era facile dopo 4 anni di Inzaghi. Lautaro il migliore, Thuram l'indispensabile" - Stronger Together' oltre a Christian Vieri c'era anche un altro attaccante storico del calcio italiano, Alessandro Matri, che si è ... msn.com scrive