Matri consiglia la Juve | Ecco su quale attaccante punterei è lui quello con più qualità Allegri non è cambiato a Torino ha avuto anni complicati ma…

Matri consiglia la Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero anche sull’ex allenatore della Vecchia Signora. L’ex attaccante della Juve Alessandro Matri è stato intervistato da TMW per analizzare la situazione in casa bianconero ma per parlare anche dell’attuale allenatore del Milan, Allegri. ATTACCANTE PIÙ FORTE DELLA JUVE – «Per qualità direi Vlahovic, però sappiamo del suo problema contrattuale. Per una società che vuole costruire un progetto non so quanto sia fattibile, però dei tre che hanno punterei sempre su Vlahovic». ATTACCANTE PIÙ FORTE SERIE A – «Lautaro, ma Thuram è il più indispensabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Matri consiglia la Juve: «Ecco su quale attaccante punterei, è lui quello con più qualità. Allegri non è cambiato, a Torino ha avuto anni complicati ma…»

