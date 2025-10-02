Matri | A Camarda serve tempo Pressione? Se non si va al Mondiale è normale

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Matri dice la sua su Francesco Camarda, autore del suo primo gol in Serie A con la maglia del Lecce nel 2-2 contro il Bologna: "A Camarda serve tempo. Se in Italia c'è tutta questa pressione è perché andiamo al Mondiale". . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

