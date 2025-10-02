Buon sangue non mente: esattamente come mamma Bianca Balti, la piccola Matilde Lucidi sembra destinata ad un futuro glorioso sulle passerelle dell’alta moda. La 18enne ha infatti debuttato come modella per Dior, conquistando l’attenzione dei fotografi della Paris Fashion Week. Il debutto in passerella di Matilde Lucidi. Doppio debutto alla Paris Fashion Week. In occasione della sfilata ready-to-wear femminile di Dior, Jonathan Anderson ha esordito in qualità di direttore creativo della maison, mentre in passerella ha sfilato per la prima volta Matilde Lucidi, primogenita della top model Bianca Balti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti debutta in passerella a Parigi