Matilde Lucidi la figlia di Bianca Balti debutta in passerella a Parigi
Buon sangue non mente: esattamente come mamma Bianca Balti, la piccola Matilde Lucidi sembra destinata ad un futuro glorioso sulle passerelle dell’alta moda. La 18enne ha infatti debuttato come modella per Dior, conquistando l’attenzione dei fotografi della Paris Fashion Week. Il debutto in passerella di Matilde Lucidi. Doppio debutto alla Paris Fashion Week. In occasione della sfilata ready-to-wear femminile di Dior, Jonathan Anderson ha esordito in qualità di direttore creativo della maison, mentre in passerella ha sfilato per la prima volta Matilde Lucidi, primogenita della top model Bianca Balti. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: matilde - lucidi
Il debutto di Matilde Lucidi nella moda: la figlia di Bianca Balti sfila a Parigi per Dior
Bianca Balti, la primogenita Matilde Lucidi debutta in passerella (e lo fa dalla porta principale, quella di Dior)
Matilde Lucidi, la figlia 18enne di Bianca Balti debutta come modella alla Fashion Week di Parigi: eccola in passerella da Dior
Un nome che porta con sé una storia, un’eredità e ora anche un debutto da ricordare. Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, ha calcato per la prima volta la passerella di Dior durante la Paris Fashion Week. A soli 18 anni, il suo ingresso nel mondo della moda s Vai su Facebook
Matilde Lucidi, la figlia 18enne di Bianca Balti debutta come modella alla Fashion Week di Parigi: eccola in passerella da Dior - La giovane figlia della top model italiana Bianca Balti ha fatto il suo esordio nel mondo della moda sfilando per la maison francese ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Bianca Balti, la figlia Matilde Lucidi debutta sulla passerella di Dior - Mercoledì 1 ottobre, alla Paris Fashion Week , Jonathan Anderson ha debuttato nel ready- Come scrive tg24.sky.it