Matilde Lucidi la figlia 18enne di Bianca Balti debutta come modella alla Fashion Week di Parigi | eccola in passerella da Dior
Tutti i riflettori erano puntati su Jonathan Anderson, al suo debutto ufficiale con il ready-to-wear femminile della storica maison. Ma tra le modelle in passerella, un volto nuovo ha catturato l’attenzione, segnando un altro, emozionante esordio: quello di Matilde Lucidi, primogenita della supermodella italiana Bianca Balti. Mercoledì 1° ottobre, nella magica cornice del Jardin des Tuileries, Matilde, che ha compiuto 18 anni lo scorso giugno, ha fatto la sua prima, indimenticabile camminata. Il suo è stato uno dei primi look a sfilare: un completo con camicia e minigonna a fantasia floreale, con piccoli bouquet di boccioli rosa, gialli e azzurri su un tessuto color crema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
