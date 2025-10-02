Masters Shanghai 2025 il programma | il calendario completo delle partite

Il circuito Atp fa tappa a Shanghai. Dal primo al 12 ottobre, i maestri del tennis si sfideranno sui campi cinesi per il penultimo Masters 1000 della stagione, prima del rientro in Europa che condurrà verso le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis di Bologna. Campione in carica nel singolare è Jannik Sinner, fresco vincitore del 500 di Pechino e a caccia della prima posizione del ranking, occupata da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è il grande assente dell’edizione 2025, avendo dato forfait per un guaio fisico accusato a Tokyo. Presenti invece tutti gli altri, da Novak Djokovic (finalista uscente) ad Alexander Zverev, fino ad arrivare agli italiani Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

