Masters Shanghai 2025 il montepremi | quanto guadagnano i giocatori
Il grande tennis si appresta a salutare l’Asia con il penultimo Masters 1000 della stagione. I maestri della racchetta sono infatti in campo a Shanghai, il cui tabellone principale è in programma dal primo al 12 ottobre 2025. Detentore del titolo nel singolare è l’azzurro Jannik Sinner, che lo scorso anno ha avuto la meglio di Novak Djokovic in due set e ha sollevato la coppa dopo aver ceduto solo un parziale in tutta la competizione (al terzo turno con l’argentino Etcheverry). In palio anche stavolta, oltre a 1.000 punti nel ranking Atp, anche un ricco montepremi complessivo da oltre 9 milioni di dollari, suddiviso fra i turni anche del torneo di doppio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
