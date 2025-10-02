Masters Shanghai 2025 il montepremi | quanto guadagnano i giocatori

Lettera43.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande tennis si appresta a salutare l’Asia con il penultimo Masters 1000 della stagione. I maestri della racchetta sono infatti in campo a Shanghai, il cui tabellone principale è in programma dal primo al 12 ottobre 2025. Detentore del titolo nel singolare è l’azzurro Jannik Sinner, che lo scorso anno ha avuto la meglio di Novak Djokovic in due set e ha sollevato la coppa dopo aver ceduto solo un parziale in tutta la competizione (al terzo turno con l’argentino Etcheverry). In palio anche stavolta, oltre a 1.000 punti nel ranking Atp, anche un ricco montepremi complessivo da oltre 9 milioni di dollari, suddiviso fra i turni anche del torneo di doppio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

masters shanghai 2025 il montepremi quanto guadagnano i giocatori

© Lettera43.it - Masters Shanghai 2025, il montepremi: quanto guadagnano i giocatori

In questa notizia si parla di: masters - shanghai

Djokovic sorprende: giocherà il Masters 1000 di Shanghai

Calendario Masters 1000 Shanghai 2025: orari dal 1° turno alla finale, tv, programma, streaming

Shanghai Masters: Sinner fra insidie iniziali e un Djokovic in agguato

masters shanghai 2025 montepremiDove vedere Sinner in streaming al Masters di Shanghai 2025, un altro torneo senza Carlos Alcaraz - Jannik conquista Pechino e vola a Shanghai per il penultimo Master 1000 di stagione, che potrebbe aiutarlo a fare molti punti utili in classifica ATP. Secondo gqitalia.it

masters shanghai 2025 montepremiAlcaraz, doppia beffa dopo il forfait da Shanghai: numero 1 a rischio con Sinner e niente premio milionario dall’ATP - La rinuncia al Masters di Shanghai rischia di essere una doppia beffa per Alcaraz, che riapre la sfida in classifica con Sinner per il numero 1 e rinuncia al ricco premio ATP ... Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Masters Shanghai 2025 Montepremi