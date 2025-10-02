Masters il signor Premier League | I nostri soldi alimentano il calcio europeo altro che soffocare i mercati Guardian

Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha negato che la spesa sul mercato dei trasferimenti della massima serie inglese stia danneggiando il calcio europeo, sostenendo invece che questa a dare vita alle competizioni rivali. Va ricordato che Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha definito la Premier League una “forza distruttiva” per l’economia del calcio, chiedendo maggiori controlli sulla spirale inflazionistica legata alle spese dei club inglesi. La posizione di Masters. Scrive il Guardian: “Masters ha espresso la propria posizione facendo il punto sulla collocazione globale della Premier League e illustrando i piani di crescita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Masters, il signor Premier League: «I nostri soldi alimentano il calcio europeo, altro che soffocare i mercati» (Guardian)

In questa notizia si parla di: masters - signor

Masters, il signor Premier League: «I nostri soldi alimentano il calcio europeo, altro che soffocare i mercati» L'ad della Premier replica a Tebas (numero uno della Liga). «Il nostro dominio finanziario si basa sui ricavi tv che sono cresciuti del 27% sui mercati int - facebook.com Vai su Facebook

Premier, il numero dei club non verrà ridotto da 20 a 18. L'ad Masters: "Non credo che..." - Una notizia diffusa dall'amministratore delegato del campionato inglese durante un'intervista alla BBC. Riporta tuttosport.com

Giocare la Premier League all'estero? L'ad Masters categorico: "Non ci serve" - L'amministratore delegato della Premier League, Richard Masters, ha dichiarato che non ci sono piani per disputare partite del massimo campionato inglese all'estero e che l'idea "non è nemmeno ... tuttomercatoweb.com scrive