Master Orientamento scolastico e formativo | il consulente esperto nella scuola

Il Master è rivolto a docenti, professionisti e operatori impegnati nei contesti educativi, scolastici, formativi e sociali, interessati a consolidare competenze specialistiche nell’ambito dell’orientamento. Il percorso formativo fornisce al professionista le competenze per progettare, coordinare, fornire consulenza e accompagnamento nei processi di orientamento. Il titolo permette di operare in scuole, enti pubblici, servizi per l’impiego, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: master - orientamento

Master Orientamento scolastico e formativo: il consulente esperto nella scuola

Master Orientamento scolastico e formativo: il consulente esperto nella scuola

Master Orientamento scolastico e formativo: il consulente esperto nella scuola

COSP Verona ETS. Tyler, The Creator · Sugar On My Tongue. SAVE THE DATE Il 6 ottobre 2025 tornano i Master di Orientamento Le iscrizioni riaprono lunedì 6 alle 12.00 e ci sono tante novità in arrivo! Vuoi scoprirle in anteprima e capire meglio di cos - facebook.com Vai su Facebook

Orientamento formativo scuola, 30 ore: cosa c’è da sapere e come strutturare i moduli? - La scuola è chiamata a reinventarsi con i nuovi moduli di orientamento, ma spesso ai docenti mancano strumenti chiari e tempo per tradurre le linee guida in attività concrete e utili agli studenti. Come scrive tecnicadellascuola.it

Orientamento scolastico per valorizzare i percorsi tecnici e professionali - A Bassano Expo grande affluenza di pubblico a ‘Bassano Orienta’, un grande spazio dedicato alla conoscenza dell’offerta formativa del comprensorio, ma anche alla discussione, al dibattito e ... Riporta ilgazzettino.it