masso sulla strada per le olimpiadi riaperta la corsia interrotta esplosivi in parete contro i crolli

Intorno alle 6.15, dopo tre giorni di stop alla circolazione, il primo treno della mattina è tornato nelle stazioni di Lecco e di Mandello del Lario. A bordo qualche studenti, lavoratori e anche alcuni turisti della prima ora diretti verso i paesi dell’Alto Lago e della Valtellina. È stata riattivata questa mattina presto la linea ferroviaria Lecco – Sondrio, interrotta domenica in seguito ad una frana caduta all’altezza di Abbadia Lariana, che ha pure provocato il parziale deragliamento di un convoglio carico di cinquecento persone, nessuna delle quali per fortuna ha subito conseguenze. La Statale 36 su cui, sempre per la stessa frana, è piombato un macigno grande come un’utilitaria, sempre senza colpire nessun automobilista, è invece completamente riaperta dal primo pomeriggio di ieri, mentre prima sulla carreggiata nord verso Colico si viaggiava a scartamento ridotto sulla sola corsia di sorpasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it