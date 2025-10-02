Massimo Martire nominato Cavaliere Identitario | al via la ricerca del piatto storico padovano
Massimo Martire, conduttore di Canale Italia, è stato insignito del ruolo di Cavaliere Identitario, con il compito di individuare il piatto padovano storico e identitario da inserire nel volume “Il Cavaliere Identitario – a spasso nel tempo del gusto e della tradizione”. Martire ha annunciato la nomina attraverso i suoi canali social, lanciando anche un appello a cittadini, storici e appassionati di enogastronomia affinché possano contribuire con testimonianze e riferimenti storici utili a ricostruire l’autentica tradizione culinaria padovana. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto culturale che mira a valorizzare la cucina regionale italiana come patrimonio identitario, legando piatti e ricette a memoria, storia e territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: massimo - martire
Massimo Martire su Canale Italia: informazione, emozione e futuro in una mattinata ricca di contenuti
Mattinata rovente su Canale Italia con Massimo Martire: riflettori su anziani ed emigrazione
Massimo Martire torna su Canale Italia: “Giorni senza TV, mi bastava il mare. Ma domani si riparte”
Questa settimana al Cinema Tiberio Lunedì 15 settembre ore 21:00 - film TUTTO IN UN'ESTATE - Ultima Replica? Martedì 16 settembre - chiuso - riposo Mercoledì 17 settembre ore 21:00 - evento DAVID GILMOUR “LIVE AL CIRCO MASSIMO. ROMA” Pri - facebook.com Vai su Facebook