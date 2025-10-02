Massimo Magnani lancia Aouani verso nuovi traguardi da protagonista

Per l'appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Massimo Magnani Il tecnico ferrarese, già direttore tecnico della nazionale italiana di atletica, analizza le prestazioni dei propri atleti nel corso dei campionati del mondo appena conclusi, iniziando naturalmente da Iliass Aouani, brillante bronzo nella maratona in una stagione che l'ha visto anche campione europeo, ma proiettato verso ulteriori sfide sempre più importanti, sia cronometriche che di piazzamento. Si parlerà anche di Federica Del Buono, coraggiosa nella semifinale dei 5000 pur non avendo conquistato la finale, oltre che di Elisa Palmero autrice di una buona prova nei 10.

