Massara | Rientro Dybala con l'Inter? Sta recuperando bene ecco le sensazioni Sul rinnovo dico questo

Le parole di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, sulle condizioni di Paulo Dybala in vista dell’Inter. I dettagli. Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport del possibile rientro di Paulo Dybala per la sfida all’ Inter. MOMENTO ROMA – Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister, lui valuta chi far giocare. Stiamo attraversando un periodo intenso, giusto far ruotare l’organico. Siamo contenti di come sta andando questo percorso, sappiamo che ha bisogno di tempo. Stiamo conservando una solidità difensiva che ha contraddistinto la Roma l’anno scorso, ci auguriamo di ritrovare una maggiore prolificità ma sicuramente i rientri di Dybala e Bailey potranno dare soluzioni in più al mister. 🔗 Leggi su Internews24.com

Massara: «Rientro Dybala con l'Inter? Sta recuperando bene, ecco le sensazioni. Sul rinnovo dico questo»

