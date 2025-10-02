Marvel cancella un film dal calendario Disney del 2027 | ecco cosa potrebbe significare per l' MCU

Movieplayer.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo studio di supereroi ha rimosso dal calendario un film originariamente previsto per il 23 luglio 2027, lo slot è stato occupato dal nuovo film su I Simpson. Disney ha rimosso dal suo calendario uno dei titoli Marvel, la cui uscita era prevista per il 23 luglio 2027. Lo slot del misterioso progetto è stato occupato dl nuovo film sui Simpson annunciato qualche giorno fa. La notizia arriva un anno dopo che il CEO della Disney, Bob Iger, aveva annunciato che la società avrebbe "diminuito il numero di produzioni" dei Marvel Studios durante una conferenza sui risultati finanziari, sottolineando che lo studio di supereroi avrebbe ora distribuito due o al massimo tre film all'anno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

