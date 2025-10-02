Martusciello bacchetta Cirielli | Propone Pecci solo perché ospite alla festa di Forza Italia
Tempo di lettura: < 1 minuto “I nomi non si buttano lì. Quando ho detto che eravamo pronti per chiudere su Romano è perché dai sondaggi Romano era il più forte, anche rispetto alle ipotesi politiche. Era un candidato con cui abbiamo interloquito e ragionato tante volte. Capisco che siano scattati meccanismi che non voglio nemmeno sapere e che quindi si è tolto dalla partita. Oggi francamente non ho compreso il ragionamento di Cirielli. In Italia c’è un ministro degli Esteri, quello è essenziale come lo è quello dell’Interno. Non è essenziale alla vita del governo un viceministro. Buttare poi un nome come quello di Jannotti Pecci solo perché ha partecipato alla nostra festa a Telese mi è sembrato strano nel metodo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Regionali:Martusciello, non tocca a Cirielli indicare altri nomi - "Cirielli è un candidato autorevole, ma se non dovesse essere lui, non spetta certo a lui indicare un altro nome. Da ansa.it
Campania: Martusciello, 'dico a Cirielli che sondaggi non significano nulla' - “I sondaggi che girano in questi giorni su presunti gradimenti di candidati del centrodestra per noi non hanno alcun valore. Come scrive notizie.tiscali.it