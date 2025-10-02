Martinez Inter, le ultime sul momento del portiere spagnolo ex Genoa dopo l’inizio di stagione con i nerazzurri. Tutti i dettagli. L’ Inter si trova ad affrontare una situazione delicata nel reparto portieri, con due dei suoi tre attuali portieri in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Yann Sommer, titolare della porta nerazzurra, e Raffaele Di Gennaro, terzo portiere, sono entrambi in bilico in vista della prossima stagione. Questo scenario richiederà all’Inter di prendere decisioni importanti e strategiche per la gestione del reparto, sia per quanto riguarda i rinnovi che la pianificazione futura. 🔗 Leggi su Internews24.com

Martinez Inter, lo spagnolo si gioca il futuro della porta nerazzurra: la prospettiva e l'idea