Martina De Ioannon e Ciro Solimeno al capolinea c’entra Gianmarco? Si sono sentiti

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono lasciati, lei ha incontrato Gianmarco?. I rumors su Martina De Ioannon e Ciro Solimeno erano veri, gli ex volti di Uomini e Donne dopo otto mesi d’amore hanno deciso di prendere due strade diverse. Storia Ig di Ciro Solimeno (Screen Ig stories @cirosolimeno) In molti avevano notato che erano distanti nell’ultimo periodo, ieri sui social hanno deciso di fare chiarezza con i fan in merito al loro rapporto annunciando la fine della loro storia d’amore. Questo è ciò che si legge nelle storie che hanno postato sui loro profili Instagram: “Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno al capolinea, c’entra Gianmarco? “Si sono sentiti”

In questa notizia si parla di: martina - ioannon

Stoccate tra Martina De Ioannon e l’ex Raul: lui fa una gaffe ed è caos sul web FOTO

Uomini e Donne, Martina De Ioannon punge Gianmarco Steri: la frase sul suo aspetto fisico

Martina De Ioannon incinta? L’ex tronista di Uomini e Donne racconta la verità

È finito l'amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Si erano conosciuti e fidanzati meno di un anno fa durante la partecipazione a "Uomini e Donne" di Maria De Filippi; lei è stata una tronista della trasmissione dopo la partecipazione a "Temptation Island - facebook.com Vai su Facebook

Martina De Ioannon e Ciro Solimano più innamorati che mai: il nostro video smentisce le voci di crisi – Esclusiva #Uominiedonne #MartinaDeIoannon #CiroSolimano #ued - X Vai su X

Martina De Ioannon e Ciro si sono lasciati e, secondo il gossip, potrebbe esserci lo zampino di Gianmarco Steri - Martina De Ioannon e Ciro si sono lasciati e, secondo il gossip, potrebbe esserci lo zampino di Gianmarco Steri ... Secondo novella2000.it

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri innamorati?/ Dediche e indizi dopo la rottura con Ciro: web impazzito! - Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, possibile ritorno di fiamma dopo Uomini e Donne? Lo riporta ilsussidiario.net