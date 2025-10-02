Marta vuole giocare dal regista Matteo Quarta un calcio agli stereotipi di genere

LECCE - Nell'ultima edizione del Giffoni Film Festival, famosa rassegna cinematografica per bambini e ragazzi, il premio per il miglior cortometraggio è stato vinto da "Marta vuole giocare", di cui vi proponiamo il trailer.Lo firma il regista leccese Matteo Quarta che ha voluto proporre il suo.

marta vuole giocare registaLa forza di una bambina, la riscoperta di una madre: la libertà corre dietro un pallone - Intervista a Matteo Quarta, regista di “Marta vuole giocare”, miglior cortometraggio al Giffoni Film Festival. lecceprima.it scrive

