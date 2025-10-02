Marta vuole giocare dal regista Matteo Quarta un calcio agli stereotipi di genere
LECCE - Nell’ultima edizione del Giffoni Film Festival, famosa rassegna cinematografica per bambini e ragazzi, il premio per il miglior cortometraggio è stato vinto da “Marta vuole giocare”, di cui vi proponiamo il trailer.Lo firma il regista leccese Matteo Quarta che ha voluto proporre il suo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
La forza di una bambina, la riscoperta di una madre: la libertà corre dietro un pallone - Intervista a Matteo Quarta, regista di “Marta vuole giocare”, miglior cortometraggio al Giffoni Film Festival. lecceprima.it scrive